Відключення світла можуть стати коротшими. Галущенко назвав умову

Якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то скоротиться тривалість відключення

Після стабілізації ситуації з енергопостачанням будуть запроваджені планові відключення

Ситуація з енергопостачанням покращується з кожним днем. Для того, щоб відключення світла стали коротшими необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Ситуація покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас – збільшити обсяг генерації, і чим більше ми його збільшуємо, тим це скорочує дефіцит в енергосистемі. Ми говоримо про таку ситуацію і це ключове, що я хотів би підкреслити: якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в найближчій перспективі стабілізувати і скоротити тривалість відключення», – зазначив міністр.

Зазначається, що після стабілізації ситуації будуть запроваджені планові відключення, коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого в них не буде електроенергії.

Нагадаємо, 29 листопада дефіцит потужності в українській енергосистемі складав 30%. Як повідомили в «Укренерго», зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

Влада поставила завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання. Адже недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Також раніше ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві.