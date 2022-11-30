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Відключення світла можуть стати коротшими. Галущенко назвав умову

glavcom.ua
Відключення світла можуть стати коротшими. Галущенко назвав умову
Якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то скоротиться тривалість відключення
фото ілюстративне

Після стабілізації ситуації з енергопостачанням будуть запроваджені планові відключення

Ситуація з енергопостачанням покращується з кожним днем. Для того, щоб відключення світла стали коротшими необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Ситуація покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас – збільшити обсяг генерації, і чим більше ми його збільшуємо, тим це скорочує дефіцит в енергосистемі. Ми говоримо про таку ситуацію і це ключове, що я хотів би підкреслити: якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в найближчій перспективі стабілізувати і скоротити тривалість відключення», – зазначив міністр.

Зазначається, що після стабілізації ситуації будуть запроваджені планові відключення, коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого в них не буде електроенергії.

Нагадаємо, 29 листопада дефіцит потужності в українській енергосистемі складав 30%. Як повідомили в «Укренерго», зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

Влада поставила завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання. Адже недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Також раніше ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві.

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Теги: війна росія окупанти Україна електроенергія

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