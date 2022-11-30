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Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими

Надія Клочко
glavcom.ua
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
Глава «Укренерго» зазначив, що подальша ситуація в енергетиці залежить від динаміки на фронті
фото з відкритих джерел

Про всяк випадок українцям варто бути готовими до перерви у енергопостачання, зазначає очільник «Укренерго»

Українцям до зими варто облаштовувати автономні джерела живлення, а бізнесу – адаптуватися до сьогоднішніх реалій. Такі поради дав керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю НВ.

«На цю зиму автономні джерела живлення – це дуже хороша ідея, якщо є можливість їх дістати. Очевидно, що після великих атак гарантувати одразу безперебійне енергопостачання неможливо. Нам потрібен час, щоб заживити споживачів по різних регіонах, де пошкоджена мережа. І якийсь час треба, щоб стабілізувати систему, зменшити обсяг споживання, вивести ситуацію в плановий графік відключень», – зазначив Кудрицький.

Керівник «Укренерго» також вважає, що бізнесу варто адаптуватися до роботи у нинішніх реаліях. Він зазначив, що багато представників бізнесу уже ведуть роботу у цьому напрямку.

«Бізнесу потрібно адаптуватись. Я вже говорив з багатьма представниками і знаю, що вони в себе цю роботу проводять, намагаючись адаптувати свої технологічні процеси. І, по-перше, мінімізувати споживання електроенергії вранці і ввечері», – сказав глава енергокомпанії.

Кудрицький також зазначив, що про всяк випадок українцям варто підготуватись до перерви в енергопостачанні в разі атак.

Очільник енергетичної компанії відмовився робити прогнози, скільки часу ще триватимуть відключення світла в Україні. За його словами, все залежить від «динаміки на фронті і перемог ЗСУ».

«З одного боку, якщо атаки будуть продовжуватись, вони можуть пошкодити додаткові електростанції, які зараз в роботі і нам буде трохи важче, ніж зараз. З іншого боку, ми можемо відремонтувати те, що пошкоджено раніше, ввести додаткові потужності в роботу і деокупувати наші території. Тоді буде легше. Тому насправді все залежить від динаміки на фронті і перемог ЗСУ», – зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, 29 листопада дефіцит потужності в українській енергосистемі складає 30%. Як повідомили в «Укренерго», зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

Влада поставила завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання. Адже недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України, яка постраждала через обстріли рашистів. 

Також глава українського уряду зазначив, що наразі дефіцит потужності в енергетиці України становить 30%, відтак цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день.

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Теги: війна електроенергія Укренерго

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