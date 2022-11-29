«Блекаут – це не кінець світу». Глава «Укренерго» розповів, до чого готуватися українцям

Очільник «Укренерго» пояснив, що блекаут – це системна аварія, неконтрольована подія. Його причина може бути лише одна, і жоден диспетчер не може передбачити її – російський ракетний обстріл

Росія поставила за мету повністю знеструмити Україну ще 10 жовтня, але енергосистема має запас міцності. Загалом блекаут, тобто стан, коли енергосистема повністю знеструмлена, це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, але «це не кінець світу». Про це в інтерв'ю НВ сказав керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«В цілому блекаут – це не є кінець світу. Це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, тому що обмеження енергопостачання можуть бути дуже тривалими. Але в цілому для споживача, ця картина вже знайома: обмеження енергопостачання якийсь час, проблема зі зв’язком та іншими сервісами. А для енергетиків – це означає реалізацію складних технічних процесів. Розвертати систему «з нуля» складніше, ніж просто заживлювати об'єкти, які були пошкоджені в разі ракетної атаки, коли система все ж працює», – сказав Кудрицький.

Технічною мовою, як пояснив глава «Укренерго», блекаут – це системна аварія, неконтрольована подія. Його причина може бути лише одна, і жоден диспетчер не може передбачити її – російський ракетний обстріл.

«Ніхто не може спрогнозувати і знати наперед, скільки і в якому регіоні не буде енергопостачання, якщо така подія теоретично трапиться. Тому що ми не знаємо, якими будуть ракетні удари, в які точки ці ракети потраплять, яким буде масштаб руйнувань, які нам будуть доступні мережі, підстанції і електростанції, щоб заживлювати споживачів», – сказав він.

Кудрицький зазначив, що «Укренерго» давно та ретельно відпрацювало протоколи дій на цей випадок, у тому числі з іншими енергетичними компаніями – електростанціями, обленерго, іншими операторами критичної інфраструктури.

Скільки часу може зайняти відновлення енергосистеми у разі блекауту Кудрицький не прогнозує.

«Після атаки 23 листопада нам знадобилося 14 годин на «зшиття» системи і підготовки мережі для подачі напруги на обʼєкти критичної інфраструктури. Але є технологічна особливість підняття атомних блоків – вони повертаються в систему повільно. Тому чимало побутових споживачів не мали світла більше доби. На жаль, ми не можемо виключити нових атак. Тому людям потрібно бути готовими до різних сценаріїв, особливо якщо вони живуть у багатоповерхівках з електроплитами. Єдине, що я можу обіцяти – що відновлення системи розпочинається в момент пошкодження і ми будемо її піднімати за будь-яких умов», – сказав він.

Нагадаємо, 29 листопада дефіцит потужності в українській енергосистемі складає 30%. Як повідомили в «Укренерго», зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

Влада поставила завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання. Адже недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Також раніше ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві.