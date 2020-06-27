Укрпошта відновила доставку кореспонденції у західні області



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Кореспонденція буде доставлена адресатам в населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей

Державна компанія Укрпошта оголосила про відновлення доставки пошти у західні регіони країни, які останні дні потерпали від паводків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Станом на ранок 26 червня всі внутрішньорегіональні маршрути із відправленнями Укрпошти вийшли в рейс, а отже, кореспонденція буде доставлена адресатам в населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей», — йдеться у повідомленні.

Також в Укрпошті додали, що пенсії та соціальну допомогу виплатили 99,7% відділень.

«Ми отримуємо оперативну інформацію від регіональних філій про ситуацію, моніторимо повідомлення ДСНС і в разі ускладнення погодних умов перелаштуємо маршрути доставки відправлень та повідомимо про стан доставки кореспонденції», — додали в компанії.

Нагадаємо, 24 червня через паводки у західних областях Укрпошта попереджала про затримку доставки листів і пенсій.

Раніше повідомлялося, що повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків, але йдеться про різну ступінь руйнації.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.