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    Події в Україні

    Укрпошта відновила доставку кореспонденції у західні області

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    Укрпошта відновила доставку кореспонденції у західні області

    Кореспонденція буде доставлена адресатам в населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей

    Державна компанія Укрпошта оголосила про відновлення доставки пошти у західні регіони країни, які останні дні потерпали від паводків.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Станом на ранок 26 червня всі внутрішньорегіональні маршрути із відправленнями Укрпошти вийшли в рейс, а отже, кореспонденція буде доставлена адресатам в населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей», — йдеться у повідомленні.

    Також в Укрпошті додали, що пенсії та соціальну допомогу виплатили 99,7% відділень.

    «Ми отримуємо оперативну інформацію від регіональних філій про ситуацію, моніторимо повідомлення ДСНС і в разі ускладнення погодних умов перелаштуємо маршрути доставки відправлень та повідомимо про стан доставки кореспонденції», — додали в компанії.

    Нагадаємо, 24 червня через паводки у західних областях Укрпошта попереджала про затримку доставки листів і пенсій.

    Раніше повідомлялося, що повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків, але йдеться про різну ступінь руйнації.

    Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    ДСНС Закарпаття Івано-Франківщина Укрпошта паводок Чернівецька область повінь
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