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    Події в Україні

    Аваков назвав терміни ліквідації наслідків паводків

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    <p>Повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків</p> - Аваков назвав терміни ліквідації наслідків паводків

    Повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків

    Для ліквідації наслідків стихії задіяно 1,5 тисячі нацгвардійців і рятувальників

    Гостра фаза ліквідації найбільш важких наслідків повені на заході України займе близько десяти днів. Це будуть роботи для відновлення найнеобхідніших об'єктів.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

    За його словами, міністерство перекинуло всі сили для того, щоб швидше подолати наслідки стихії.

    «Але все одно, є важка ручна робота, коли люди просто розбирають завали дерев, які перегороджують мости. Це гігантська проблема, 10 днів буде йти гостра фаза, коли ми будемо ліквідовувати найсерйозніші (наслідки паводків, - ред.)», - сказав Аваков.

    Він уточнив, що день-два будуть тривати роботи у Верховинському районі.

    «Зможемо відновити дорогу. Сьогодні над цим працювали», - заявив Аваков.

    Міністр також зазначив, що для ліквідації наслідків стихії задіяно 1,5 тисячі нацгвардійців і рятувальників.

    Раніше повідомлялося, що повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків, але йдеться про різну ступінь руйнації.

    Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    міністр Арсен Аваков Івано-Франківщина паводок повінь
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