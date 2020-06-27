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    Події в Україні

    Аваков назвав кількість жертв паводків на заході України

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    Повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків - Аваков назвав кількість жертв паводків на заході України
    Повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків

    Наразі невідома доля щонайменше трьох людей

    Станом на 26 червня відомо про трьох загиблих від руйнівних паводків у західних областях України. Також досі ведуться пошуки щонайменше трьох людей.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в програмі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

    За словами Авакова, зниклих безвісти у Верховинському районі щодня шукають військовослужбовці Національної гвардії.

    «... три людини загинуло. Ми думаємо, що ще двоє-троє у нас знаходяться зниклими безвісти. Ми зараз у Верховинському районі їх кожен день шукає Нацгвардія. Сьогодні були великі пошукові операції», - сказав Аваков.

    Крім того, міністр порівняв кількість жертв цьогорічного паводку зі стихійним лихом 2008 року.

    «У 2008 році це були 38 людей. Чому ми маємо меншу кількість загиблих людей: вчасно повідомили, що не треба вибиратися, бо коли треба було, ми забирали вертольотами», - пояснив він.

    Раніше повідомлялося, що повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків, але йдеться про різну ступінь руйнації.

    Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    міністр Арсен Аваков Нацгвардія Івано-Франківщина паводок повінь
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