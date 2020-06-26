На Івано-Франківщині негода пошкодила 13 тис. будинків



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Повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тисяч будинків Фото: ДСНС

У більшості випадків люди, які лишилися без житла, оселилися в родичів

Повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків, але йдеться про різну ступінь руйнації.

Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

«В деяких випадках вода зайшла просто на подвір’я будинків. В деяких – вода зайшла в приміщення. Є випадки, де вода нанесла значні пошкодження будинкам. В окремих випадках, будинки фактично розвалилися», – сказав Федорів.

За його словами, наразі вода повністю знесла два будинки.

Потреби в евакуації людей не було. У більшості випадків люди, які лишилися без житла, оселилися в родичів.

«При необхідності, область має заклади для відселення постраждалих. Це заклади, що готувалися, як резерв для обсервації та самоізоляції для хворих на коронавірус» – повідомив Федорів.

Щодо людських втрат, то наразі ситуація, за словами Федоріва, незмінна: в Івано-Франківській області дві людини загинуло, одна вважається зниклою безвісти.

Наразі, за словами Івано-Франківської голови ОДА, точний розмір збитків, що нанесла повінь, назвати не можна, оскільки через зруйновані дороги деяких місць важко дістатися.

Кабінет міністів для Івано-Франківської області виділив 480 мільйонів гривень. Ці гроші, за словами очільника області, підуть на вирішення першочергових завдань, як то допомога людям, відновлення житлових будинків та інших об’єктів інфраструктури. Про зведення нових дамб наразі не йдеться, сказав Віталій Федорів.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Джерело: Радіо Свобода