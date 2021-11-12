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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля»

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    Зміна назви пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту - «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля»
    Зміна назви пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту
    фото: briz.if.ua

    Відповідно до нового графіка руху поїздів, через Татарів прямуватимуть сім поїздів

    «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту «Буковель» та ініціює процедуру перейменування станції «Татарів» на «Татарів-Буковель». Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Зміна назви пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою – 15 км або від 20 хвилин у дорозі – до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

    Крім того, відповідно до нового графіка руху поїздів, через станцію прямуватимуть сім поїздів:

    • №5/6 Маріуполь–Рахів;
    • №15/16 Харків–Рахів;
    • №55/56 Київ–Рахів;
    • №95/96 Київ–Рахів;
    • №25/26 Одеса–Рахів;
    • №125/126 Миколаїв–Рахів;
    • №130/129 Кременчук–Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава–Ворохта).

    Також для зручності пасажирів з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

    Раніше «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото).

    Цього тижня міністр сказав, коли Deutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні.

    Також президент Зеленський прокатався на новому дизельному потязі.

    Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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    Теги: Укрзалізниця відпочинок туризм потяг Буковель
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    «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля»