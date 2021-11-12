«Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля»

Зміна назви пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту

Відповідно до нового графіка руху поїздів, через Татарів прямуватимуть сім поїздів

«Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту «Буковель» та ініціює процедуру перейменування станції «Татарів» на «Татарів-Буковель». Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зміна назви пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою – 15 км або від 20 хвилин у дорозі – до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

Крім того, відповідно до нового графіка руху поїздів, через станцію прямуватимуть сім поїздів:

№5/6 Маріуполь–Рахів;

№15/16 Харків–Рахів;

№55/56 Київ–Рахів;

№95/96 Київ–Рахів;

№25/26 Одеса–Рахів;

№125/126 Миколаїв–Рахів;

№130/129 Кременчук–Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава–Ворохта).

Також для зручності пасажирів з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

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