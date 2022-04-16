«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних поїздів на 16 квітня
Час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті «Укрзалізниці»
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На суботу «Укрзалізниця» призначила сім додаткових рейсів
На суботу, 16 квітня, «Укрзалізниця» призначила сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Графік руху поїздів:
- 04: 00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ –Чоп
- 23: 30 – 233/234 Чоп – Дніпро.
В «Укрзалізниці» наголошують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця отримала 15 пристроїв Starlink.
Як відомо, окупанти обстріляли залізничну станцію: змінено графік 17 пасажирських потягів.