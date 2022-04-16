«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних поїздів на 16 квітня

Час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті «Укрзалізниці»

На суботу «Укрзалізниця» призначила сім додаткових рейсів

На суботу, 16 квітня, «Укрзалізниця» призначила сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Графік руху поїздів:

04: 00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ –Чоп

23: 30 – 233/234 Чоп – Дніпро.

В «Укрзалізниці» наголошують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця отримала 15 пристроїв Starlink.

Як відомо, окупанти обстріляли залізничну станцію: змінено графік 17 пасажирських потягів.