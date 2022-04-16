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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних поїздів на 16 квітня

    Час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo;&nbsp; - «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних поїздів на 16 квітня
    Час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті «Укрзалізниці» 
    фото з відкритих джерел

    На суботу «Укрзалізниця» призначила сім додаткових рейсів

    На суботу, 16 квітня, «Укрзалізниця» призначила сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Графік руху поїздів:

    • 04: 00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
    • 11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород
    • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
    • 16:30 – 234/233 Покровськ –Чоп
    • 23: 30 – 233/234 Чоп – Дніпро.

    В «Укрзалізниці» наголошують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

    Нагадаємо, Укрзалізниця отримала 15 пристроїв Starlink.

    Як відомо, окупанти обстріляли залізничну станцію: змінено графік 17 пасажирських потягів.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Ужгород Україна окупація час #stoprussia
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    «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних поїздів на 16 квітня