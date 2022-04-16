Потоплення крейсера «Москва» знищило міф про непереможність російського військово-морського флоту

Катастрофа крейсера «Москва» для престижу флоту Росії, є в багато разів гіршою, ніж затоплення російського підводного човна «Курськ» 12 серпня 2000 року

Блискуча військова акція України цілком може стати початком розблокування Чорного моря

Потоплення крейсера «Москва», не дивлячись на те, чи признають це в Путіна, чи ні, має величезне значення для ходу російсько-української війни. Ця подія цілком може знаменувати собою перенесення війни на окуповану росіянами територію Криму, яку вони вперто вважають своєю.

І які б зараз версії з потопленням крейсера «Москва» не висували в Кремлі, цілком очевидно, що це може стати переломним моментом в протистоянні українського народу з рашистськими ордами на території Української держави.

Варто звернути увагу на те, що досі ця війна особливо не зачіпала жителів Москви або Санкт-Петербургу, які навіть глумилися над тим, як вихідці з російської глибинки грабували все, що тільки попадало їм на очі в Ірпені, Бучі, Ворзелі чи інших містечках під Києвом.

Тепер же війна підійшла до порогу російських столиць, котрі досі жирували на фоні тотальних злиднів в більшості регіонів Російської Федерації.

Не дивлячись на те, що критично зомбоване телевізором населення Росії, в своїй переважній більшості, й досі продовжує вірити в можливість окупації всієї України, потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ знищило міф про непереможність російського військово-морського флоту.

Знищення українськими військовими крейсера «Москва», за своєю стратегічною значимістю, цілком можна порівняти зі знищенням українським спецназом російського десанту на аеродромі в Гостомелі під Києвом. Таке ж блискуче виконання операції, яку за багатьма ознаками майже неможливо було здійснити.

Судно такого класу, навіть теоретично, не повинно було бути вражене ракетами, бо на ньому розміщена потужна протиракетна оборона, швидкісні протиракетні гармати якої теоретично відбивали б будь-які спроби пошкодити його корпус.

Катастрофа крейсера «Москва» для престижу флоту Росії, є в багато разів гіршою, ніж затоплення російського підводного човна «Курськ» 12 серпня 2000 року. І за своїм символічним значенням, і за кількістю загиблих моряків. Тоді росіяни декілька років не могли відійти від шоку.

Тепер Путін біснується ще й тому, що, як виявилося, приховати втрату цілої сучасної Кантемирівської танкової дивізії було легше, ніж приховати втрату одного російського корабля.

Цікаво, чи в Росії оголосять траур за «Москвою»? Оскільки в Кремлі не могли й подумати, що українці здатні взагалі його потопити.

Ця блискуча військова акція України цілком може стати початком розблокування Чорного моря для проходження українських торгівельних кораблів.

Адже не виключено, що після критичного ослаблення Чорноморського флоту Російської Федерації, Україною буде прийняте рішення один за одним знищувати і інші російські військові кораблі, які незаконно знаходяться на території українського Криму і українського міста Севастополя.

Адже час оренди Росією військової бази Чорноморського флоту в Севастополі закінчився ще в 2017 році, і вже 5 років російській військово-морський флот не має жодного права базуватися на українській території.

Таким чином цілком можна говорити про подвійну незаконність перебування російського військового флоту на території України. Що, в свою чергу, в подальшому мусить вилилися у виставлення Росії рахунків про необхідність оплати перебування її флоту за тим тарифом, якій вважатиме доцільним сама Україна.

А це в майбутньому мусить бути включено в суму репарацій, які Російська Федерація буде зобов’язана виплачувати Україні за всі нанесені їй збитки за війну 2022 року, окупацію Криму і частини Донбасу.

Проте ці претензії мають бути зафіксовані вже зараз і офіційно донесені до відома нашого російського противника.

Цілком очевидно, що на операцію зі знищення крейсера «Москва» в Росії спробують відповісти якоюсь гучною військовою акцію, яку в Путіна можуть видати за «перемогу» російської зброї.

Під час неоголошеної війни Російської Федерації з Україною, від Москви весь час можна чекати будь-яких нових підлостей і «сюрпризів».

Тому не можна виключати того, що Путін дасть наказ масовано обстрілювати Одесу, Миколаїв чи інші українські міста. До цього необхідно готуватися прямо зараз, щоб відбити атаки ворога, головною ціллю якого було і залишається знищення Української держави.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.