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    Події в Україні

    Сєвєродонецьк зруйновано на 70%: окупанти постійно обстрілюють усі райони

    Сєвєродонецьк практично постійно обстрілюють, під вогонь потрапляє майже все місто - Сєвєродонецьк зруйновано на 70%: окупанти постійно обстрілюють усі райони
    Сєвєродонецьк практично постійно обстрілюють, під вогонь потрапляє майже все місто
    фото з відкритих джерел

    Скільки загалом будинків зруйновано, точно порахувати поки неможливо

    Через обстріли окупантів місто Сєвєродонецьк Луганської області зруйновано майже на 70%. Про це розповів голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону.

    За його словами, новим районам потрібне повне відновлення, оскільки вони більше непридатні для проживання. Скільки загалом будинків зруйновано, точно порахувати поки неможливо, оскільки Сєвєродонецьк практично постійно обстрілюють, під вогонь потрапляє майже все місто.

    При цьому близько 20 тисяч жителів із 135 тисяч досі залишаються в місті.

    Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, 15 квітня в Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів російськими окупантами був пошкоджений водопровід і зруйновано два продуктових склади. Гайдай зазначив, що росіяни цинічно б'ють по інфраструктурі.

    Також у Лисичанську через ворожий обстріл загинув волонтер, дружина – в лікарні.

    Крім того, росіяни розстріляли евакуаційні автобуси з Луганщини, є поранені та загиблі.

    Нагадаємо, російські військові обстріляли Попасну та хотіли вбити переселенців.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна волонтер обстріл військові Україна дружина місто окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Сєвєродонецьк зруйновано на 70%: окупанти постійно обстрілюють усі райони