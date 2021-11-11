«Укрзалізниця» підвищила вартість вагонів у 12 разів, але їхній оборот став удвічі гіршим – експерт

«Якщо в попередні роки «Укрзалізниці» вдавалося досягти оборотності вагонів у 10 діб, то нині ми маємо 17-20 діб і більше», – повідомив Сластьон

Сластьон наголосив, що витрати для бізнесу на перевезення залізницею суттєво зросли

Витрати на логістику стали непомірними для аграріїв, адже Укрзалізниця підвищила вартість вагонів у 12 разів. Водночас оборот вагонів у компанії став гіршим майже удвічі. Про це заявив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Роман Сластьон в коментарі Агропорталу.

«Критичні проблеми на залізниці виникли саме в пік сезону перевезення, коли всі розпочали масовий збір основної зернової культури – кукурудзи. За кілька місяців вартість оренди вагонів «Укрзалізниця» на торгах Prozorro злетіла з 500 грн до майже 6 тис. грн (!) за вагон на добу», – повідомив Сластьон.

За його словами, при такій надзвичайно високій вартості вагонів, їх оборотність значно збільшилась і вантажі перебувають в дорозі дуже довго. Тобто, витрати для бізнесу на перевезення залізницею суттєво зросли.

«Якщо в попередні роки «Укрзалізниці» вдавалося досягти оборотності вагонів у 10 діб, то нині ми маємо 17-20 діб і більше. А вартість логістики сягає $60 за тонну!», – повідомив Сластьон.

Він наголосив: таке зростання витрат на логістику знижує конкурентоспроможність вітчизняних аграріїв, внаслідок чого вони можуть втратити позиції на міжнародних ринках.

«Виймаються немалі кошти з кишень сільськогосподарських виробників, і такі витрати на логістику зроблять нас неконкурентоспроможними на міжнародних ринках», – констатував Сластьон.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що «Укрзалізниця» використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, зокрема в останні місяці ситуація стала критичною.

Не так давно оператори паливного ринку також повідомляли, що оборот вагонів «Укрзалізниці» значно погіршився, компанія навіть встановила новий антирекорд – вагон з пальним не може доїхати до замовника майже два місяці.

Водночас в ЦТС зазначали, що в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії і інвестицій в модернізацію інфраструктури.