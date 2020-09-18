Kyiv Boryspil Express залишився без тривагонного потягу: пасажиропотік упав
Тривагонний дизель-потяг перекинули на інший маршрут
Керівництво «Укрзалізниці» вирішило перевести тривагонний дизель-поїзд, який понад 8 місяців доставляв пасажирів із центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту «Бориспіль», на інший маршрут.
Про це повідомила прес-служба ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
«Внаслідок суттєвого скорочення повітряного пасажиропотоку, викликаного карантинними заходами через поширення коронавірусу, керівництво АТ «Укрзалізниця» вирішило перевести ДПКр-3 на один із регіональних напрямків», - йдеться в повідомленні.
17 вересня було організовано його випробувальну поїздку цього потягу за маршрутом Черкаси – ст. ім. Т. Г. Шевченка.
Наразі виконуються роботи з адаптування локомотивного депо ТЧ-5 Одеської залізниці для можливості технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-3.
Після усунення всіх невідповідностей з 26 вересня потяг розпочне комерційні перевезення пасажирів на даному напрямку руху на постійній основі.
Нагадаємо, 15 червня після двомісячного карантину відновилася робота експреса Kyiv Boryspil Express, що з’єднує Центральний залізничний вокзал в Києві з Міжнародним аеропортом «Бориспіль».