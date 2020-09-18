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    Kyiv Boryspil Express залишився без тривагонного потягу: пасажиропотік упав

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    Тривагонний дизель-потяг більше не курсує до аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; - Kyiv Boryspil Express залишився без тривагонного потягу: пасажиропотік упав
    Тривагонний дизель-потяг більше не курсує до аеропорту «Бориспіль»

    Тривагонний дизель-потяг перекинули на інший маршрут

    Керівництво «Укрзалізниці» вирішило перевести тривагонний дизель-поїзд, який понад 8 місяців доставляв пасажирів із центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту «Бориспіль», на інший маршрут.

    Про це повідомила прес-служба ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

    «Внаслідок суттєвого скорочення повітряного пасажиропотоку, викликаного карантинними заходами через поширення коронавірусу, керівництво АТ «Укрзалізниця» вирішило перевести ДПКр-3 на один із регіональних напрямків», - йдеться в повідомленні.

    17 вересня було організовано його випробувальну поїздку цього потягу за маршрутом Черкаси – ст. ім. Т. Г. Шевченка.

    Наразі виконуються роботи з адаптування локомотивного депо ТЧ-5 Одеської залізниці для можливості технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-3.

    Після усунення всіх невідповідностей з 26 вересня потяг розпочне комерційні перевезення пасажирів на даному напрямку руху на постійній основі.

    Нагадаємо, 15 червня після двомісячного карантину відновилася робота експреса Kyiv Boryspil Express, що з’єднує Центральний залізничний вокзал в Києві з Міжнародним аеропортом «Бориспіль».

    Київ Аеропорт Бориспіль Укрзалізниця потяг
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