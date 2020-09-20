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    Суспільство

    Укрзалізниця відновлює продаж квитків на низку поїздів далекого сполучення

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    <span>Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу</span> - Укрзалізниця відновлює продаж квитків на низку поїздів далекого сполучення
    Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу

    Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

    Укрзалізниця у зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у деяких містах із 21 вересня відновить продаж квитків на низку поїздів зі станцій, де раніше він був тимчасово зупинений.

    Про це повідомляють в Укрзалізниці.

    Як зазначається, це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Так, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

    №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,

    №8/7 Чернівці – Київ,

    №12/11 Одеса – Львів,

    №15/16 Харків – Рахів,

    №21/22 Харків – Трускавець,

    №41/42 Дніпро – Трускавець,

    №43/44 Івано-Франківськ – Київ,

    №45/46 Ужгород – Лисичанськ,

    №49/50 Київ – Трускавець,

    №81/82 Київ – Ужгород,

    №86/85 Львів – Новоолексіївка,

    №98/97 Ковель – Київ,

    №108/107 Одеса – Ужгород,

    №110/109 Львів – Херсон,

    №118/117 Чернівці – Київ,

    №136/135 Одеса – Чернівці,

    №145/146 Київ – Ізмаїл,

    №217/218 Київ – Рахів,

    №702/701 Львів – Чернівці,

    №715/716 Київ – Львів,

    №743/744 Київ – Львів,

    №749/750 Київ – Івано-Франківськ.

    «Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції», – повідомили в Укрзалізниці.

     

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