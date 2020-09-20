Укрзалізниця відновлює продаж квитків на низку поїздів далекого сполучення
Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Укрзалізниця у зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у деяких містах із 21 вересня відновить продаж квитків на низку поїздів зі станцій, де раніше він був тимчасово зупинений.
Про це повідомляють в Укрзалізниці.
Як зазначається, це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:
№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,
№8/7 Чернівці – Київ,
№12/11 Одеса – Львів,
№15/16 Харків – Рахів,
№21/22 Харків – Трускавець,
№41/42 Дніпро – Трускавець,
№43/44 Івано-Франківськ – Київ,
№45/46 Ужгород – Лисичанськ,
№49/50 Київ – Трускавець,
№81/82 Київ – Ужгород,
№86/85 Львів – Новоолексіївка,
№98/97 Ковель – Київ,
№108/107 Одеса – Ужгород,
№110/109 Львів – Херсон,
№118/117 Чернівці – Київ,
№136/135 Одеса – Чернівці,
№145/146 Київ – Ізмаїл,
№217/218 Київ – Рахів,
№702/701 Львів – Чернівці,
№715/716 Київ – Львів,
№743/744 Київ – Львів,
№749/750 Київ – Івано-Франківськ.
«Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов’язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції», – повідомили в Укрзалізниці.