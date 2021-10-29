«Укрзалізниця» запускає святковий ретропоїзд: розклад і дата

Поїзд складається з трьох вагонів з місцями для сидіння та вагона-буфета

Пасажири з квитками на цей поїзд зможуть безкоштовно відвідати Музей залізничного транспорту,

До Дня залізничника «Укрзалізниця» запускає Ретропоїзд, який курсуватиме 30 жовтня та 4 листопада кільцевим маршрутом від станції Київ-Пасажирський. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Потяг їздитиме від станції Київ-Пасажирський через станції Київ-Волинський, Почайна, Дарниця, Київ-Деміївський (зупинка поїзда на перелічених станціях не передбачена) і зворотно до станції Київ-Пасажирський.

Відправлятиметься поїзд о 12:50 та прибуватиме зворотно на станцію Київ-Пасажирський о 15:19.

«О 12:15 перед відправленням поїзда відвідувачі зможуть подивитись театралізовану екскурсійну програму з візуалізацією ключових подій історії залізниці України, яка організовується творчим об’єднанням «Ніч в Університеті».

Також пасажири з квитками на цей поїзд зможуть безкоштовно відвідати Музей залізничного транспорту, що знаходиться поруч з Південним вокзалом», – йдеться у повідомленні.

Поїзд складається з трьох вагонів з місцями для сидіння та вагона-буфета. Квиток коштує 62,68 грн, придбати його можна:

у касах вокзалів;

у чат-боті Укрзалізниці у Viber і Telegram;

на сайті booking.uz.gov.ua (за запитом по станції відправлення Київ-Пасажирський та станції прибуття Караваєві Дачі).

Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» з 4 листопада відновлює курсування поїзда №67/68 сполученням Київ–Варшава після перерви тривалістю у півтора року.

До слова, з минулого тижня українці можуть отримати щеплення і перевіритися на Covid-19 прямо на вокзалах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив новий склад правління АТ «Укрзалізниця». Компанію тимчасово очолив Олександр Камишін.