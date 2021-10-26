Уряд затвердив нове правління «Укрзалізниці»: хто керуватиме компанією

Даний склад правління «Укрзалізниці» призначено тимчасово

Кабінет міністрів України затвердив новий склад правління АТ «Укрзалізниця». Компанію тимчасово очолив Олександр Камишін. Про це повідомляється на сайті «Укрзалізгниці».

Згідно з постановою № 1101 від 25 жовтня 2021 року, головою правління компанії призначений Олександр Камишін, який до цього керував з приставкою в.о.

Членами правління призначено:

Григорія Бойка: директор з інженерно-технічного забезпечення «Укрзалізниці»;

Євгена Лященка: був директором «Медіа Групи Україна», що входить до SCM Ріната Ахметова. З призначенням Камишіна працював його позаштатним радником;

Ореста Логунова: директор публічних закупівель у «Нафтогазі» з 2017 року, до того три роки працював директором з логістики у ДТЕК Ахметова та чотири – директором з логістики та закупівель «АрселорМіттал».

Олександра Перцовського: очільник пасажирської вертикалі в «Укрзалізниці» з 2020 року, колишній заступник директора «Укрпошти»;

Романа Черніцького: залізничник з початку 90-х. Останні роки був директором з інфраструктури «Укрзалізниці».

Даний склад правління «Укрзалізниці» призначено тимчасово, до прийняття загальними зборами акціонерів (за поданням нового складу наглядової ради) рішення про формування правління.

Цим же документом Кабмін припинив повноваження членів правління «Укрзалізниці» Франтішека Буреша та Івана Юрика та звільнив від виконання обов'язків Івана Синякова.

Як повідомлялося, аудит «Укрзалізниці» виявив порушень на понад 60 млрд грн. «Укрзалізниця» закінчила півріччя 2021 року зі збитком у 1,4 млрд грн.

З серпня обов’язки голови правління «Укрзалізниці» виконує Олександр Камишін. Додамо, що 2020 рік компанія закінчила зі збитками в 11,4 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Таким чином з 21 вересня повноваження вищевказаних осіб було припинено.

Однак, згодом з'явилась інформація, що колишній член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко може знову повернутися на посаду. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков збирається рекомендувати уряду повернути Лещенка в наглядову раду.

До слова, СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці».

Експерти вважають, що без реформи «Укрзалізниці» не вдасться подолати корупцію.