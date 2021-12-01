«Укрзалізниця» запустить «Лижний експрес» на зимові свята

«Укрзалізниця» призначає курсування поїзда Інтерсіті+ «Лижний експрес» сполученням Київ-Славське

На період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року АТ «Укрзалізниця» призначає курсування поїзда Інтерсіті+ «Лижний експрес» сполученням Київ-Славське. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що поїзд №745/746 Київ-Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54.

У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля».

Сьогодні «Укрзалізниця» обмежила транзитні перевезення вантажів.

До слова, «Укрзалізниця» спростила для пасажирів покупку квитків.

Також «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути.

Варто нагадати, що «Укрзалізниця» запускає «потяг-черепаху» через Рівненську область.