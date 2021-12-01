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    «Укрзалізниця» запустить «Лижний експрес» на зимові свята

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    На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem - «Укрзалізниця» запустить «Лижний експрес» на зимові свята
    На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem
    фото: dailylviv

    «Укрзалізниця» призначає курсування поїзда Інтерсіті+ «Лижний експрес» сполученням Київ-Славське

    На період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року АТ «Укрзалізниця» призначає курсування поїзда Інтерсіті+ «Лижний експрес» сполученням Київ-Славське. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Зазначається, що поїзд №745/746 Київ-Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54.

    У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

    На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

    На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля».

    Сьогодні «Укрзалізниця» обмежила транзитні перевезення вантажів.

    До слова, «Укрзалізниця» спростила для пасажирів покупку квитків.

    Також «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути.

    Варто нагадати, що «Укрзалізниця» запускає «потяг-черепаху» через Рівненську область.

    Теги: Київ свята Укрзалізниця новорічні свята Різдвяні свята перевезення
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    «Укрзалізниця» запустить «Лижний експрес» на зимові свята