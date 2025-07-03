Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото)

Військовий загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині

Сьогодні, 3 липня, в Умані попрощалися з командиром 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка полковником Сергієм Захаревичем. Йому було 42 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Черкаси».

Військовий загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині.

фото: Суспільне Черкаси

фото: Суспільне Черкаси

фото: Суспільне Черкаси

фото: Суспільне Черкаси

Що відомо про Захаревича?

фото: Serhii Sobko/Facebook

Зауважимо, що Захаревич після випуску з Одеського інституту Сухопутних військ, направлений у війська, отримав у підпорядкування взвод розвідувальної роти в 30-й окремій механізованій бригаді. З 2010-го був командиром розвідувальної роти 1-ї танкової бригади. У лютому 2025 його призначили командиром 110-ї окремої механізованої бригади. До призначення на цю посаду служив заступником командира 33-ї механізованої бригади.

Нагороди:

орден Богдана Хмельницького II ступеня (27 липня 2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

орден Богдана Хмельницького III ступеня (11 березня 2015) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Нагадаємо, 1 липня загинув командир 110-й окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич. Трагічну звістку підтвердили Генеральний штаб ЗСУ, президент України Володимир Зеленський та бригадний генерал Сергій Собко.

Генеральний штаб ЗСУ висловив глибокі співчуття, назвавши полковника Захаревича «офіцером честі, лідером, якого поважали побратими і якому довіряли підлеглі». У Генштабі підкреслили, що Україна втратила «ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства».

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні також висловив співчуття. Він повідомив, що сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю, де, на жаль, є втрати – як військові, так і цивільні.