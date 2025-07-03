Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото)
На Черкащині попрощалися з Захаревичем
фото: Суспільне Черкаси

Військовий загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині

Сьогодні, 3 липня, в Умані попрощалися з командиром 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка полковником Сергієм Захаревичем. Йому було 42 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Черкаси».

Військовий загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині.

Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото) фото 1
фото: Суспільне Черкаси
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото) фото 2
фото: Суспільне Черкаси
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото) фото 3
фото: Суспільне Черкаси
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото) фото 4
фото: Суспільне Черкаси

Що відомо про Захаревича?

Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото) фото 5
фото: Serhii Sobko/Facebook

Зауважимо, що Захаревич після випуску з Одеського інституту Сухопутних військ, направлений у війська, отримав у підпорядкування взвод розвідувальної роти в 30-й окремій механізованій бригаді. З 2010-го був командиром розвідувальної роти 1-ї танкової бригади. У лютому 2025 його призначили командиром 110-ї окремої механізованої бригади. До призначення на цю посаду служив заступником командира 33-ї механізованої бригади.

Нагороди:

  • орден Богдана Хмельницького II ступеня (27 липня 2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
  • орден Богдана Хмельницького III ступеня (11 березня 2015) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Нагадаємо, 1 липня загинув командир 110-й окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич. Трагічну звістку підтвердили Генеральний штаб ЗСУ, президент України Володимир Зеленський та бригадний генерал Сергій Собко.

Генеральний штаб ЗСУ висловив глибокі співчуття, назвавши полковника Захаревича «офіцером честі, лідером, якого поважали побратими і якому довіряли підлеглі». У Генштабі підкреслили, що Україна втратила «ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства».

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні також висловив співчуття. Він повідомив, що сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю, де, на жаль, є втрати – як військові, так і цивільні.

Теги: Умань Черкащина похорон поховання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Похмуре Микулинецьке кладовище всередині засвічує світло меморіального комплексу
Меморіальне військове кладовище з білого каменя. Тернополь зробив це першим (фото)
6 червня, 10:03
Дар’я Гундерук із дітьми біля могили чоловіка
На Прикарпатті похорон захисника обернувся скандалом
3 червня, 18:29
29 червня РФ атакувала місто Сміла
РФ атакувала Смілу на Черкащині: постраждав коледж і багатоповерхівки, є поранені
29 червня, 12:06
Денис Шмигаль повідомив про підготовку місць для поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі
На Національному військовому меморіальному кладовищі підготовлено 6 тис. місць для поховань
Вчора, 11:06
Фігурант надав ворогу інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині
Наводив ракети на військові частини: викрито ще одного «крота» у лавах ЗСУ
18 червня, 16:34
Тернопільщина: військовий побив старосту села та відвіз на цвинтар
Тернопільщина: військовий побив старосту села та відвіз на цвинтар
25 червня, 20:55
РФ атакувала місто Сміла
РФ атакувала Україну безпілотниками й ракетами: які регіони потрапили під атаку
29 червня, 08:27
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Удари по Черкащині: Росія обрала собі помічником 20-річного студента
Вчора, 10:57
На сьогодні ексгумували вже 299 останків
Львів: фахівці розкопали 90% радянських могил на Пагорбі Слави
Вчора, 11:18

Події в Україні

Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу
Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото)
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото)
Ліквідація «ексмера» Луганська Пілавова: СБУ розкрила нові подробиці
Ліквідація «ексмера» Луганська Пілавова: СБУ розкрила нові подробиці
На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР
На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
У Луганську підірвано «ексмера» окупованого міста Пілавова
У Луганську підірвано «ексмера» окупованого міста Пілавова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
22K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
16K
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
11K
«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
6901
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua