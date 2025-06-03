На Прикарпатті похорон захисника обернувся скандалом

Вдова захисника та її рідні подали заяви до поліції. Наразі триває перевірка обставин інциденту

У селі Стопчатів, що входить до Яблунівської громади, виник скандал навколо поховання воїна 77-го окремого батальйону Романа Гундерука. Місцеві жінки погрожували вдові та нападали на неї з мітлою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Подробиці».

Романа Гундерука поховали на сільському кладовищі в Стопчатові, неподалік церкви, де спочивають й інші захисники. Однак вже на етапі підготовки до поховання вдова загиблого, Дар’я, зіштовхнулася з ворожістю односельців. Декілька місцевих жінок активно протестували проти копання могили на ділянці, яку виділила влада.

«Я впала перед ними на коліна і сказала: дайте мені, будь ласка, похоронити чоловіка. Вони кричали, обзивали», – сказала Дар’я Гундерук.

Зазначається, що одна з місцевих жінок навіть підняла руку на вдову. За словами Дар’ї Гундерук, причиною такої агресії стало те, що майбутній пам’ятник нібито заважатиме сусіднім похованням: «Чому вони проти? Тому коли ми покладемо пам’ятник Ромчику, він буде заважати – не буде видно її онуків. І я ніби ходжу її онукам по голові, коли я буду до нього приходити молитися, я буду наступати на голову її онукам».

Воїна все ж поховали на Алеї Слави. Однак залякування не припинилися – під час самої церемонії поховання кілька жінок почали навмисно псувати могилу, розкидаючи брезент та інші речі. Свідок подій Микола розповів: «Підійшли дві жіночки, тут був брезент. Вони почали забирати, розкидати те все. Директорка ліцею, яка займає таку посаду – це не по-людськи».

У матеріалі зазначено, що згодом директорка місцевого ліцею Ольга Романюк разом із Параскою Колодій, яка тримала в руках мітлу, накинулися на вдову. Лише коли побачили, що їх знімають на телефон, припинили свої дії.

Поведінка директорки викликала обурення серед місцевих жителів. Після святкування останнього дзвоника люди прийшли до школи, щоб почути пояснення, однак Ольга Романюк покинула територію закладу. Згодом вона опублікувала допис у соцмережах, у якому звинуватила саму Дар’ю Гундерук у провокуванні конфлікту. За словами Романюк, саме з боку вдови нібито лунали образи та погрози вбивством.

Вдова захисника та її рідні подали заяви до поліції. Наразі триває перевірка обставин інциденту.

До слова, 16 грудня 2024 року у селі Смолярі Ковельського району, що у Волинській області, віддавали шану загиблому воїну Василю Солодусі. Він поліг в районі села Мала Вовча Харківської області. Батьки вирішили, що чин відспівування їхнього сина звершуватимуть священнослужителі Православної церкви України. У селі єдиний храм, який належить до УПЦ МП, закрили і на територію домовину з воїном не пропустили. Тому панахида відбулась просто під церковною брамою.

Раніше на Буковині служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ. У селі Задубрівка прощалися із загиблим Героєм Іваном Назарієм. Але у церкву Московського патріархату не пустили домовину загиблого для відспівування та людей, які прийшли попрощатися.