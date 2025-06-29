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РФ атакувала Смілу на Черкащині: постраждав коледж і багатоповерхівки, є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала Смілу на Черкащині: постраждав коледж і багатоповерхівки, є поранені
29 червня РФ атакувала місто Сміла
фото: Serhiy Rudyk/Facebook

Унаслідок обстрілів по Смілі травмовано шість людей, серед них дитина

Унаслідок нічного ракетного обстрілу по місту Сміла в Черкаській області було пошкоджено технологічний коледж, який є частиною Національного університету харчових технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Сергія Рудика.

«Страшна ніч в Україні і нашій Смілі. Найбільший обстріл міста за останні роки. Серйозно постраждав коледж університету харчових технологій, три багатоповерхівки. Є постраждалі, серед них дитинка.  Вирва від ракети біля самісенького будинку, кілька десятків метрів у бік, і їх кількість могла би бути зовсім іншою. Бог відвів. Тому зараз не час показувати «геройство», укриття мають стати нормою для всіх. Найближчі кілька місяців можуть бути найважчими у цій війні і безпечного тилу просто не існує», – йдеться у повідомленні.

РФ атакувала Смілу на Черкащині: постраждав коледж і багатоповерхівки, є поранені фото 1

ДСНС додала, що внаслідок обстрілів по Смілі травмовано шість людей, серед них дитина.

РФ атакувала Смілу на Черкащині: постраждав коледж і багатоповерхівки, є поранені фото 2

Рятувальники ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб та звільнили чоловіка з ліфтової шахти. На місці працюють 81 рятувальник і 30 одиниць техніки. Аварійні роботи тривають.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Низка регіонів постраждала.

Як повідомлялося, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Зокрема, вночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що за цей тиждень Росія випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Також президент відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка.

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Теги: війна Черкащина

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