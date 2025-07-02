На Національному військовому меморіальному кладовищі підготовлено 6 тис. місць для поховань

Денис Шмигаль повідомив про підготовку місць для поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі

Прем’єр-міністр повідомив, що найближчим часом розпочнуться перші поховання

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив подальшу реалізацію проєкту Національного військового меморіального кладовища з представниками уряду, Київської обласної військової адміністрації, Українського інституту національної пам’яті, ветеранських і громадських організацій, істориками та родинами загиблих. Він повідомив, що наразі підготували 6 тис. місць для поховань, які розпочнуться найближчим часом. Також голова уряду додав, що триває будівництво другого пускового комплексу. Про це інформує «Главком» з посиланням на Telegram-канал Дениса Шмигаля.

«Разом із представниками уряду, Київської ОВА, Українського інституту національної пам’яті, ветеранських і громадських організацій, істориками та родинами загиблих скоординували наші подальші кроки», – зазначив прем’єр.

Він підкреслив, що вшанування захисників і захисниць України – один із ключових пріоритетів державної ветеранської політики: «Національне військове меморіальне кладовище має стати простором шани, гідності та вдячності до тих, хто віддав життя за Україну».

Учасники наради обговорили розвиток військового меморіалу фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

«Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тис. місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання. Триває будівництво другого пускового комплексу», – повідомив прем’єр.

Він також наголосив на масштабності роботи, що попереду: «Попереду ще багато роботи. Завдання держави – створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим Героям».

Раніше «Главком» інформував, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі планують розпочати у травні цього року. Про це з парламентської трибуни під час години запитань до уряду повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. За її словами, всі процеси створення військового кладовища, яке планують побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області, відбуваються згідно з чинним законодавством.

«Главком» повідомляв, що у січні 2025 року військовослужбовці, родичі загиблих бійців, представники громадськості та медіаспільноти звернулися до президента та уряду з листом, в якому закликають провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт та будівництво Національного військового меморіального кладовища. Автори звернення наголошують на непрозорості тендерів на екскізний проєкт і вибір підрядника будівництва.

Нагадаємо, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із дерпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн.