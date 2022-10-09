Унаслідок обстрілу міста Курахове на Донеччині загинула людина

У мережу виклали фото з наслідками обстрілів

Оприлюднено відео з наслідками обстрілу окупантами житлового будинків у місті Курахове Донецької області, яке вже раніше обстрілювали.

Ролик виклала у мережу Донецька обласна військова адміністрація.

В ОВА зазначили, що внаслідок обстрілу міста загинула одна людина, ще кілька людей поранено, зокрема дітей.

«Будинок, у який прилетів снаряд цього разу, вже раніше потерпав від обстрілів. Тоді поліція закликала мешканців будинку евакуюватися, однак, на жаль, не всі дослухалися. Росіяни щодня вбивають і ранять жителів області, але багатьох жертв можна уникнути, якщо евакуюватися. Зараз евакуація – це питання виживання», – йдеться у повідомленні.

Раніше очільник адміністрації Павло Кириленко повідомив, що унаслідок російського удару у Кураховому травмовано трьох людей.