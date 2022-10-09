Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Унаслідок обстрілу міста Курахове на Донеччині загинула людина

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Унаслідок обстрілу міста Курахове на Донеччині загинула людина

У мережу виклали фото з наслідками обстрілів

Оприлюднено відео з наслідками обстрілу окупантами житлового будинків у місті Курахове Донецької області, яке вже раніше обстрілювали. 

Ролик виклала у мережу Донецька обласна військова адміністрація.

В ОВА зазначили, що внаслідок обстрілу міста загинула одна людина, ще кілька людей поранено, зокрема дітей.

«Будинок, у який прилетів снаряд цього разу, вже раніше потерпав від обстрілів. Тоді поліція закликала мешканців будинку евакуюватися, однак, на жаль, не всі дослухалися. Росіяни щодня вбивають і ранять жителів області, але багатьох жертв можна уникнути, якщо евакуюватися. Зараз евакуація – це питання виживання», – йдеться у повідомленні.

Раніше очільник адміністрації Павло Кириленко повідомив, що унаслідок російського удару у Кураховому травмовано трьох людей.

Теги: будинок відео евакуація поліція росіяни

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Донеччині ЗСУ загалом звільнили 40 населених пунктів
На Донеччині ЗСУ звільнили 40 населених пунктів
Сьогодні, 00:59
Армія Білорусі не готова до масштабних наступальних операцій
Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордону з Україною
Вчора, 18:51
У Донецьку 8 жовтня вибухи та пожежа
В окупованому Донецьку – масштабна пожежа після вибухів
Вчора, 14:00

Події в Україні

Унаслідок обстрілу міста Курахове на Донеччині загинула людина
Унаслідок обстрілу міста Курахове на Донеччині загинула людина
На Донеччині ЗСУ звільнили 40 населених пунктів
На Донеччині ЗСУ звільнили 40 населених пунктів
Окупанти вдень з гелікоптерів обстріляли Сумщину: є поранений
Окупанти вдень з гелікоптерів обстріляли Сумщину: є поранений
Обстріл Запоріжжя: відомі перші подробиці
Обстріл Запоріжжя: відомі перші подробиці
Дуже жорсткі бої: президент назвав найскладніший напрямок на фронті
Дуже жорсткі бої: президент назвав найскладніший напрямок на фронті
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
156K
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
57K
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
55K
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
35K
Путін знайшов крайніх, або Як російська пропаганда втратила свідомість
35K
Сьогодні Кримський міст зробив Шойгу найщасливішою людиною

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту