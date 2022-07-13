Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є постраждалі

Зараз на місці обстрілу працюють відповідні служби

Унаслідок обстрілу російськими військами Запоріжжя є потерпілі. Про це повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, у Телеграмі.

«Сьогодні рашисти обстріляли у Запоріжжі один з об’єктів інфраструктури міста. Відомо про два прильоти. Зараз на місці працюють відповідні служби. На жаль, є постраждалі», – зазначив Куртєв.

Як повідомлялося, в обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Сьогодні по всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.