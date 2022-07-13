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    Події в Україні

    Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є постраждалі

    Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є постраждалі
    фото з відкритих джерел

    Зараз на місці обстрілу працюють відповідні служби

    Унаслідок обстрілу російськими військами Запоріжжя є потерпілі. Про це повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, у Телеграмі.

    «Сьогодні рашисти обстріляли у Запоріжжі один з об’єктів інфраструктури міста. Відомо про два прильоти. Зараз на місці працюють відповідні служби. На жаль, є постраждалі», – зазначив Куртєв.

    Як повідомлялося, в обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

    Сьогодні по всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є постраждалі