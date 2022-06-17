Унікальний перехід українських артилеристів на систему НАТО (відео)

ЗСУ знищили самохідну ворожу гаубицю 2С-19 «Мста-С»

Українські військові знищили самохідну гаубицю 2С-19 «Мста-С» ворога та командно-штабну машину командира батареї. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Одним залпом шість «цезарів» накрили район, де противник зосередив більше 15 одиниць озброєння та військової техніки. Прямим влучанням було вражено самохідну гаубицю 2С-19 «Мста-С» ворога та командно-штабну машину командира батареї», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що артилерійська установка Caesar уражає кремлівських загарбників на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

«Українські артилеристи проводять унікальний для світової практики надшвидкий перехід на НАТОвські системи озброєння та їх стандарти», – зазначили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «Тор», якій загарбники почали встановлювати на палубах своїх кораблів після знищення ракетного крейсера «Москва», не завадило демілітаризувати російських окупантів.

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