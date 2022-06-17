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    Події в Україні

    ЗСУ знищили понад 33 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

    Захисники продовжують нищити окупантів&nbsp; - ЗСУ знищили понад 33 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
    Захисники продовжують нищити окупантів 
    фото: Генштаб ЗСУ

    За добу ліквідовано 200 рашистів

    Українські військові станом на 17 червня ліквідували вже близько 33 150 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 червня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 33150 (+200) осіб ліквідовано;
    • танків – 1456 (+7) од;
    • бойових броньованих машин – 3563 (+18) од;
    • артилерійських систем – 734 (+5) од;
    • РСЗВ – 233 (+3) од;
    • засоби ППО – 97 (+0) од;
    • літаків – 215 (+2) од;
    • гелікоптерів – 180 (+1) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2);
    • крилаті ракети – 129 (+0);
    • кораблі /катери – 13 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) од;
    • спеціальна техніка – 55 (+0).

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    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили понад 33 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога