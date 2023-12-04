Росія ракетою атакувала Криворізький район

Деталі інциденту все ще встановлюють

Російські війська сьогодні, 4 грудня, ввечері завдали ракетного удару по території Криворізького району. Про це повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко в Telegram.

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«Офіційно! Увечері по території Криворізького району ворогом було завдано ракетного удару», – написав чиновник.

За його словами, деталі інциденту все ще встановлюють. При цьому Ситниченко додав, що внаслідок атаки потерпілих немає.

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Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, у Кривому Розі під вечір пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Триває 649-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Ворог завдав п’ять ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 10 БпЛА типу Shahed-136/131, шість ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено.