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62 бойових зіткнення: ворог пішов у наступ на шістьох напрямках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
62 бойових зіткнення: ворог пішов у наступ на шістьох напрямках
Ворог вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 631-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 62 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 31 авіаційний ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Архипівка Чернігівської області; Заріччя, Чуйківка, Бачівськ Сумської області; Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог безуспішно вів штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили чотири атаки. Завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Наші воїни відбили 18 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Диліївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

Шахтарський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито п'ять атак. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Іванівка та Білозерка Херсонської.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) діїна Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.

Теги: Генштаб окупанти війна

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