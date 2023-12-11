На Київщині є руйнування через ракетний удар
Наслідки ракетної атаки на Київщину уточнюються
У ніч на 11 грудня Київщина в черговий раз зазнала ракетного удару. За попередньою інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
Водночас, в одній з громад області зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку. Пошкоджено паркан та будівлю.
Усі оперативні служби вже працюють на місці.
Наслідки ракетної атаки уточнюються.
Як повідомлялося, 11 грудня орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі.
Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Травми отримало четверо мешканці Борничів.
У соцмережі з’явилися фото наслідків нічної ракетної атаки на Київ.
Сили оборони у ніч на 11 грудня знищили 18 БпЛА Shahed-136/131 та вісім балістичних ракет.
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