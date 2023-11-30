Партизани розвідали штаб бригади морпіхів РФ у Севастополі (фото)

Активність особового складу висока як на території військової частини, так і біля неї

Підрозділи 810-ї бригади російських загарбників зазнали значних втрат, беручи участь у бойових діях проти України

Представники Сил спротиву у тимчасово окупованому Криму провели у Севастополі розвідку штабу 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти російських загарбників, а також військової частини. Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву «Атеш».

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Йдеться про в/ч 13140, розташовану в Севастополі, де дислокуються ворожі військовослужбовці цієї бригади морської піхоти ЗС РФ.

«Активність особового складу висока як на території військової частини, так і біля неї. Також велика кількість військової техніки як автомобільної, так і бронетехніки, а також цивільної, яка належить окупантам», – йдеться в публікації.

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Партизани зазначають, що цей об'єкт добре охороняється, встановлені подвійні бетонні огорожі зі спіралями Бруно, також помічені посилені патрулі на КПП та по периметру.

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Підрозділи 810-ї бригади російських загарбників зазнали значних втрат, беручи участь у бойових діях проти України.

«Наші джерела у бригаді повідомляють, що після початку наступу ЗСУ на лівому березі Херсонської області у бригади велика кількість 200-х та 300-х», – кажуть партизани.

Також зазначається, що командування бригади не справляється із доукомплектацією підрозділу, не може провести заплановану ротацію. В результаті спостерігається невдоволення серед рядового складу, також це призводить до «відмов вести бойові дії».

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До слова, триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.