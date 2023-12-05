Україна за посередництвом Катару поверне додому ще шістьох викрадених РФ дітей

Мати одного хлопчика українська військова, яка наразі перебуває в російському полоні, батько помер

Шестеро дітей мають виїхати з Москви у вівторок, 5 грудня, і через Білорусь добратись до України

Російська сторона погодилася звільнити ще шістьох українських дітей за посередництва Катару. Про це заявив Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер, повідомляє The Washington Post.

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Зазначається, що ці діти – одні з тисяч, які були незаконно депортовані РФ або не можуть виїхати самостійно з тимчасово окупованих територій.

За словами чиновника, поінформованого про хід операції, шестеро дітей мають виїхати з Москви у вівторок, 5 грудня, і через Білорусь добратись до України.

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Мати одного 11-річного хлопчика з цієї групи – українська військова, яка наразі перебувають в російському полоні. Батько дитини помер близько десяти років тому, і тепер він житиме в тітки по материнській лінії. Досі він жив у родичів в тимчасово окупованій Донецькій області, сказав чиновник.

«Розвиваючи динаміку останніх тижнів, Катар продовжує відігравати роль посередника між українським і російським урядами, успішно сприяючи возз'єднанню ще шістьох українських дітей з їхніми сім'ями до святкових канікул», – сказав Аль-Хатер.

Нагадаємо, пані посол США з особливих доручень Бет Ван Шаак заявила, що до депортації українських дітей Росія залучила мотоциклетні банди