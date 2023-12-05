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Україна за посередництвом Катару поверне додому ще шістьох викрадених РФ дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна за посередництвом Катару поверне додому ще шістьох викрадених РФ дітей
Мати одного хлопчика українська військова, яка наразі перебуває в російському полоні, батько помер
фото ілюстративне

Шестеро дітей мають виїхати з Москви у вівторок, 5 грудня, і через Білорусь добратись до України

Російська сторона погодилася звільнити ще шістьох українських дітей за посередництва Катару. Про це заявив Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер, повідомляє The Washington Post. 

Зазначається, що ці діти – одні з тисяч, які були незаконно депортовані РФ або не можуть виїхати самостійно з тимчасово окупованих територій.

За словами чиновника, поінформованого про хід операції, шестеро дітей мають виїхати з Москви у вівторок, 5 грудня, і через Білорусь добратись до України.

Мати одного 11-річного хлопчика з цієї групи – українська військова, яка наразі перебувають в російському полоні. Батько дитини помер близько десяти років тому, і тепер він житиме в тітки по материнській лінії. Досі він жив у родичів в тимчасово окупованій Донецькій області, сказав чиновник.

«Розвиваючи динаміку останніх тижнів, Катар продовжує відігравати роль посередника між українським і російським урядами, успішно сприяючи возз'єднанню ще шістьох українських дітей з їхніми сім'ями до святкових канікул», – сказав Аль-Хатер.

Нагадаємо, пані посол США з особливих доручень Бет Ван Шаак заявила, що до депортації українських дітей Росія залучила мотоциклетні банди 

Теги: росіяни Катар війна діти депортація

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