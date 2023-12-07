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Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка
фото ілюстративне

Окупантам не вистачає справної бронетехніки

Оборонна промисловість Російської Федерації далі масово виготовляє ракети та безпілотники. Водночас в окупаційних військах проблеми з бронетехнікою. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Зокрема, у росіян налагоджене виробництво ракет С-300.

«Звичайно, це не високоточна зброя. Вона просто летить у певному напрямку і вражає те, що знаходиться в квадраті. Це зброя, яка насамперед спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури», – сказав Юсов.

Росіяни мають багато радянської стрілецької зброї. Тим часом із бронетехнікою ситуація у ворога складніша. 

«Там є критична нестача сучасних технологій: сучасної оптики, сучасної радіоелектроніки, схем, мікрочипів. Усе це потрібно для модернізації сучасної техніки. Тому з цим і далі в окупантів будуть проблеми. Але є і певні можливості. Триває виробництво ракетних озброєнь. Налагоджене виробництво здебільшого ударних безпілотників. Це справді є проблемою для нас, бо це наслідки обходу санкцій. Водночас саме по собі виробництво безпілотників – не надсучасне виробництво», – наголошує Юсов.

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.

Теги: росія окупанти війна

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