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ЗСУ наступають в районі Вербового на Запорізькому напрямку – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ наступають в районі Вербового на Запорізькому напрямку – Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень

Триває 577-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 14 із 15 «шахідів». Ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 23 серпня.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Тур'я, Блешня, Прогрес, Янжулівка Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка, Марчихина Буда, Іскрисківщина, Запсілля, Пожня Сумської області та Уди, Мороховець, Нескучне, Бударки, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області та Надія Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема, Берестове, Масютівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару в районі цього населеного пункту. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Новобахмутівка, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Мар’їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Олександропіль, Красногорівка,  Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційного удару поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Червоне, Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Новоолександрівка, Дудчани, Зміївка, Токарівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 - по  зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських засобів та 1 радіолокаційна станція противника.

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пообіцяв, що атаки на Кримський міст продовжуватимуться.

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Теги: авіація Генштаб Миколаїв інфраструктура озброєння населення ворог Вугледар

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