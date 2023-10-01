Масована атака на Черкащину: в Умані пошкоджено промислову інфраструктуру

Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждала одна людина

Уночі 1 жовтня ворог масовано атакував Черкаську область ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець.

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Унаслідок атаки є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. Через обстріл виникли пожежі на складських приміщеннях, зокрема там, де зберігалося зерно.

фото: Ігор Табурець

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Її доправлено до лікарні.

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Ігор Табурець повідомляє, що наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби, а правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня ворог здійснив ракетну атаку. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в низці областей: Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій.

Триває 585-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.