ЗСУ ведуть штурм південніше Бахмута – Генштаб

Українські захисники стримали штурми окупантів у районі Мар'їнки та Красногорівки,

Окупанти спробували повернути позиції біля Малої Токмачки та Роботиного у Запорізькій області, але безуспішно

Українські воїни закріплюються на нових рубежах і продовжують наступальні дії на двох напрямках фронту, виснажують ворога. Є просування ЗСУ поблизу Бахмута. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальовв ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають втрат ворогу, виснажують окупантів та змушують відходити з позицій.

Також ЗСУ продовжують штурми у районі південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

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«На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противники в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення у районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав», – сказав Ковальов.

Наші захисники стримали штурми окупантів у районі Мар'їнки та Красногорівки, де ворог протягом доби 12 разів намагався атакувати. Також ЗСУ тримають оборону на Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Крім того, окупанти спробували повернути позиції біля Малої Токмачки та Роботиного у Запорізькій області, але безуспішно.

Триває 576-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.