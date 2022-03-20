Російські фашисти обстріляли будинки та дитсадок на Донеччині: троє загиблих

Через обстріл у квартирах зайнялися пожежі

Прокуратура відкрила провадження по трагедії

У Донецькій області 20 березня 2022 року у ході чергових обстрілів пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та будівлю дитячого садка «Малюк». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, троє цивільних осіб загинуло. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури встановлюється. Досудове розслідування за вказаним фактом триває.

За процесуального керівництва окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Напередодні російсько-окупаційні війська у Маріуполі скинули бомби на школу мистецтв, де ховались приблизно 400 людей. У школі мистецтв ховались жінки, діти та люди похилого віку. Будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.

Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби.

Читайте також: