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РФ ймовірно втратила десантні катери: деталі «бавовни» в Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ ймовірно втратила десантні катери: деталі «бавовни» в Криму
Десантний катер окупантів типу «Серна»
фото ілюстративне

Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони

У селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму уражено два російських швидкісних десантних катери. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела.

За інформацією джерел видання, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони.

Раніше також повідомлялося про влучання у ворожу казарму в Чорноморському. Інформації про втрати там поки немає.

У той же час, в міноборони Росії стверджують, що нібито збили над Кримом два безпілотники.

Нагадаємо, що у Чорноморському вночі чули мінімум чотири вибухи.

9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та російський ракетний корвет «Аскольд». 

4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Читайте також: Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі
Теги: Крим війна окупанти розвідка Україна

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