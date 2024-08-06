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Уряд схвалив будівельну діяльність іноземних компаній в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уряд схвалив будівельну діяльність іноземних компаній в Україні
Уряд надав можливість іноземним компаніям та організаціям, які діють на території України набувати право на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів
фото ілюстративне

Право на будівельну діяльність надаватиметься шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без необхідності отримання ліцензії

Кабінет міністрів дозволив іноземним компаніям отримувати дозволи на будівельну діяльність на території України. Зокрема, дасть змогу представництвам польських компаній здійснювати роботи з облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення щодо надання можливості іноземним компаніям та організаціям, які діють на території України через відокремлені підрозділи та постійні представництва, набувати право на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Відповідні зміни вносяться до постанови КМУ № 314 від 13 березня 2022 року.

Повідомляються, що вони стосуються будівництва об’єктів, які належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

«Право на будівельну діяльність надаватиметься шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без необхідності отримання ліцензії на будівництво об’єктів. Відповідна норма діятиме на час воєнного стану», – зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що ухвалення цього акта дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні. Зокрема, дасть змогу представництвам польських компаній в Україні здійснювати роботи з облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Такі роботи заплановані в межах реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.

Раніше повідомлялося, що на прикордонному переході у польському Дорогуську (з українського боку – КПП «Ягодин» ) ремонтуватимуть дорожнє покриття. У зв'язку із цим будуть значні труднощі з рухом транспорту.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення в Україну надійшло $1,7 млрд іноземних інвестицій.

Відомо, що під час повномасштабного вторгнення в Україну інвестували 43 глобальні компанії, серед яких:

  • Bayer ($65 млн),
  • Carlsberg ($40 млн),
  • CEMARK, що входить до групи компаній CRH ($30 млн).


Ще 12 компаній анонсували інвестиції в Україну – зокрема, Baykar, що виробляє безпілотники Bayraktar TB2. 

Теги: іноземці нерухомість будівництво уряд

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