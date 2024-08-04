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У Запоріжжі розпочалося будівництво «підземних шкіл» (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Запоріжжі розпочалося будівництво «підземних шкіл» (відео)
Будівельники розпочали армування котловану майбутньої «підземної» школи в Кушугумській громаді
фото: Запорізька ОДА

В області будують п'ять підземних шкіл: три в обласному центрі та дві в Запорізькому районі

У Запоріжжі показали зведення підземних шкіл, які мають вплинути на загальну ситуацію з безпекою у місті. Відповідне відео оприлюднив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами чиновника, будівництво шкіл ведуть навіть у неділю.

Судячи з відео, опублікованого Федоровим, у місті будують щонайменше дві такі школи.

У червні повідомлялося, що в області будують п'ять підземних шкіл: три в обласному центрі та дві в Запорізькому районі.

Також відомо, що одну з таких шкіл будують в Кушугумській громаді. Голова Запорізької ОДА Іван Федоров перевірив темпи будівельних робіт під час виїзної наради до громади.

Спустився у котлован, поспілкувався з підрядниками та замовниками.

«Ця школа розрахована на 1000 дітей, навчання проводитиметься у дві зміни. Таким чином, зможемо посадити за парти не тільки місцевих школярів, але й учнів з навколишніх населених пунктів. Забезпечимо підвезення їх до школи. Для цього придбаємо і передамо шкільний автобус», – відзначив очільник області.

Фінансування будівництва «підземної» школи здійснюється коштом субвенції з державного бюджету у розмірі 100 мільйонів гривень. Ше 10 мільйонів на умовах співфінансування виділила Кушугумська селищна рада.

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Теги: школа будівництво Іван Федоров бомбосховища

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