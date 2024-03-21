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За час повномасштабного вторгнення в Україну надійшло $1,7 млрд іноземних інвестицій

Ірина Луцак
glavcom.ua
За час повномасштабного вторгнення в Україну надійшло $1,7 млрд іноземних інвестицій
Yаразі в Україні розробляють механізми підтримки інвесторів та пом’якшення інвестиційних ризиків
фото з відкритих джерел

Сьогодні іноземні компанії найбільше вкладаються у проєкти у сферах IT, оборони та агробізнесу

Міжнародні інвестиції в Україну зросли з $0,5 мільярдів у 2022 році до $1,2 мільярдів у 2023 році. Про це заявила керівниця KSE Institute Наталія Шаповал під час Ukraine Business Compact (UBC) Workshop, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відомо, що під час повномасштабного вторгнення в Україну інвестували 43 глобальні компанії, серед яких:

  • Bayer ($65 млн),
  • Carlsberg ($40 млн),
  • CEMARK, що входить до групи компаній CRH ($30 млн).

Ще 12 компаній анонсували інвестиції в Україну – зокрема, Baykar, що виробляє безпілотники Bayraktar TB2. У вересні 2023 року турецька компанія оголосила про те, що готова вкласти $100 млн у завод, сервісний центр та штаб-квартиру у Києві. Будівництво заводу вже почалось у лютому 2024 і, як передбачається, триватиме 12 місяців. Як зазначають у компанії, Україну розглядають «як довгострокового, стратегічного партнера, а не просто ринок збуту».

Також у 2023 році CRH, що є провідним виробником будівельних матеріалів у світі, підписала мандатний лист з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спільного придбання активів італійської компанії Buzzi в Україні.

Сьогодні іноземні компанії найбільше вкладаються у проєкти у сферах IT, оборони та агробізнесу.

Як зазначив заступник міністра економіки Володимир Кузьо, наразі в Україні розробляють механізми підтримки інвесторів та пом’якшення інвестиційних ризиків.

Уряд співпрацює з міжнародними організаціями та експортно-кредитними агентствами, а Міністерство економіки займається розвитком агенції із залучення інвестицій.

«Ми працюємо над розширенням інфраструктури страхування військових ризиків, яка була запущена минулого року. Цього року ми зарезервували кошти на підтримку значних інвестиційних проєктів та розвитку індустріальних парків. Другий напрямок нашої роботи спрямований на залучення інвестицій через міжнародні фінансові інституції та інституції фінансування розвитку. Крім того, ми очікуємо поглиблення співпраці з міжнародною діловою спільнотою шляхом залучення українського бізнесу до глобальних ланцюжків виробництва та постачання. Я вірю, що UBC стане мостом, який об'єднає зусилля уряду та бізнесу», – зазначив заступник міністра економіки.

Наразі Мінекономіки визначило п’ять ключових секторів з інвестиційними можливостями у $292 млрд:

  • енергетика,
  • транспорт та логістика,
  • сільське господарство,
  • «зелена» металургія,
  • критичні матеріали

Пріоритетність цих галузей полягає в тому, що саме вони роблять значний внесок в економіку України, мають глобальний потенціал зростання, а також потребують заміщення зруйнованих потужностей.

Як повідомлялося раніше, Україна може отримати 8,5 млрд доларів із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США.

Нагадаємо, адміністрація США вважає, що надання позик замість прямої допомоги не буде прийнятним для України, яка намагається відновити економіку та зменшити залежність від зовнішньої підтримки. Метью Міллер прокоментувати заяви окремих політиків у Конгресі США, що надання Україні позики замість безпосередньої підтримки могло б розблокувати продовження допомоги країні.

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Теги: економіка інвестиції Мінекономіки бізнес

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