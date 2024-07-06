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Корвет «Іван Мазепа» проходить ходові випробування в морі: ВМС показали, як це відбувається

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Корвет «Іван Мазепа» проходить ходові випробування в морі: ВМС показали, як це відбувається
Україна та Туреччина ще 2020 року підписали рамкову угоду про будівництво двох корветів класу ADA для ВМС ЗС України
фото з відкритих джерел

Український корвет оснащений 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid

Український корвет «Гетьман Іван Мазепа» проєкту Ada проходить ходові (державні) випробування в морі. Військово-морські сили ЗСУ показали відео випробувань корабля, який будують на турецькому заводі RMK Marine.

Український корвет оснащений 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid. Крім того, на ньому встановили морський ЗРК VL MICA.

«Гетьман Іван Мазепа» має тактичний навігаційний радар ALPER, 3D-радар SMART-S MK2, радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2. Крім того, корабель оснастили системою супутникового зв’язку від Aselsan, системою радіоелектронної боротьби ARES-2N та системою постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.

По обидва боки корвет має 12,7-міліметрові установки дистанційного керування STAMP.

Україна та Туреччина ще 2020 року підписали рамкову угоду про будівництво двох корветів класу ADA для ВМС ЗС України. У жовтні 2022 року на воду спустили перший корвет «Гетьман Іван Мазепа», однак його будівництво ще триває. Паралельно у Туреччині готують екіпаж «Гетьмана Івана Мазепи». Влітку 2023 року вже заклали будівництво другого корабля «Гетьман Іван Виговський». Зазвичай кораблі такого класу будують від трьох до шести років.

Як повідомлялося, корвет «Гетьман Іван Мазепа» класу Ada адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.

Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. Тоді ж президент Володимир Зеленський обрав для нього ім’я.

У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Раніше ВМС почали формувати екіпаж для першого корвету типу Ada, що зараз будується у Туреччині. 

Читайте також: Новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа» спущено на воду в Туреччині (фото)
Теги: відео Іван Мазепа корабель будівництво Туреччина

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