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Туреччина відкриває для масового туризму один із найзагадковіших островів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина відкриває для масового туризму один із найзагадковіших островів
Острів Гіресун прийматиме туристів
фото: wikimedia.org

Протягом двох місяців буде оголошено тендер на проєкти, спрямовані на розвиток туризму на турецькому острові Гіресун, який входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У Туреччині підготовлено проєкт із повернення на туристичну карту одного з найменших і наймальовничіших островів у Чорному морі – острова Гіресун. Про це пише Turizm News.

Гіресун є єдиним придатним для життя островом у Східному Чорноморському регіоні. Він розташований на відстані 1,2 км від узбережжя однойменного міста на північному сході Туреччини. Міністерство туризму та культури країни підтримало проєкт щодо покращення його туристичної привабливості. 

Губернатор Гіресуна Мехмет Фатіх Серденгечі сказав: «Острів Гіресун, який увійшов до інвестиційної програми нашого Міністерства культури, є цінністю як для нашого регіону, так і для нашої провінції, оскільки це єдиний придатний для життя острів у Східному Чорному морі. Символ нашої давньої цивілізації. Це важлива туристична цінність з його історією, міфологією та природою».

Незважаючи на свої невеликі розміри (всього 4 гектари), острів вважається одним із символів давньої цивілізації. Гіресун, або Аретіас, як вважають, був місцем проживання міфічних амазонок і згадується в епосі про подорож аргонавтів, які побували тут у пошуках Золотого руна. Саме з цього острова злетіли птахи-вбивці, які атакували команду «Арго» смертельним пір'ям. За однією з версій, це були ті стимфалійські птахи, яких прогнав Геракл при виконанні свого п'ятого подвигу.

Розкопки показали, що перші поселення на острові було засновано близько 4 тис. років тому. З того часу він став місцем, пов'язаним із безліччю легенд і міфів. На острові збереглися залишки кам'яного храму, пов'язаного з культом Кібели, стародавньої язичницької богині родючості та достатку в Анатолії, а також руїни стін, сторожових веж та монастиря Пресвятої Богородиці, який, як вважають, був збудований у V чи VI столітті нашої ери.

Під час археологічних робіт у 2015 році було виявлено основу та стіни каплиці XI століття. Численні гробниці навколо каплиці переконали істориків, що острів був значним релігійним центром під час Візантійської імперії. 

Гіресун славиться не лише історичними руїнами, а й багатою флорою та фауною. Тут ростуть понад 71 вид рослин, включаючи ендемічні види, та мешкають десятки видів птахів, за якими можна спостерігати. «Особливо важливими є середземноморський лавр і несправжня акація, також острів є заповідною територією, де природно розмножуються чубаті баклани та рідкісні чайки», – пояснює Turizm News.

Острів комфортний для туристів

Сьогодні острів не входить до жодних екскурсійних маршрутів, сюди в основному їдуть самостійні мандрівники – близько 50 тис. осіб на рік. Дістатися до нього можна з червня до жовтня з міста Гіресун на катері. Обговорювалося безліч проєктів відкриття цього місця для масового туризму і ось, нарешті, одна із пропозицій отримала офіційну підтримку міністерства туризму та культури країни.

Комплекс заходів з перетворення Гіресуна у туристичний центр включає створення екскурсійних стежок, оглядових майданчиків, зон відпочинку, кафе і безпечного пірса, який зможе обслуговувати великі потоки туристів. Ці роботи завершать 2025 року.

Також існує план створення канатної дороги, яка з'єднає острів Гіресун із старим замком однойменного міста. Реалізація цієї частини проєкту розпочнеться пізніше, і вже на гроші інвесторів. Також влада планує боротися із сміттям на острові та окремо максимально укріпити його від руйнування.

Нагадаємо, Естонія виставила на продаж цілий острів. При цьому, земельний аукціон, починається з ціни у два євро за квадратний метр. Тобто отримати влада за нього хоче близько 480 тис. євро. Ідеться про територію під назвою Hõralaid, на якому дозволено будівництво.

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Теги: птахи гроші Туреччина туризм руїни будівництво рослини

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