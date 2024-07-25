Уряд затвердив новий стандарт профільної середньої освіти

Навчатися за новим стандартом учні почнуть з 1 вересня 2027 року

Учні шкіл та студенти зможуть обирати профіль навчання, який пропонуватиме навчальні предмети/інтегровані курси для поглибленого чи професійно орієнтованого вивчення

Уряд затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти, йдеться про 10–12 роки навчання. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Зміни застосовуватимуть в академічних ліцеях, закладах професійно-технічної, фахової передвищої та спеціалізованої освіти. Навчатися за новим стандартом учні почнуть з 1 вересня 2027 року. Стандарт передбачає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію: навчатися за академічним або професійним спрямуванням.

Так, учні шкіл та студенти зможуть обирати профіль навчання, який пропонуватиме навчальні предмети/інтегровані курси для поглибленого чи професійно орієнтованого вивчення, а також поза профілем.

До впровадження відбуватиметься підготовка до реформи: затвердження типової освітньої програми й модельних навчальних програм різних інтегрованих курсів і навчальних предметів, пілотування, зміна мережі закладів освіти, зокрема створення ліцеїв тощо. Уже з 2025 року розпочнеться пілотування стандарту.

Серед ключових змін:

Вибір профілю навчання, як-от: математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо.

Години для вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів за вибором. Кількість цих годин зростає з кожним роком навчання.

Інтегровані курси / навчальні предмети за обраним профілем: 10 клас – 280, 11 клас – 315, 12 клас – 420.

Інтегровані курси / навчальні предмети поза обраним профілем: 10 клас – 140, 11 клас – 315, 12 клас – 420.

Обовʼязкові для всіх інтегровані курси / навчальні предмети: 10 клас – 840, 11 клас – 630, 12 клас – 420.

Уряд затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти фото: mon.gov.ua/Міносвіти

Як зазначає Міносвіти, кількість годин на обов’язкові навчальні предмети й інтегровані курси найбільша в 10 класі.

«Цей рік є адаптаційним. Його мета – визначитися з обраним профілем, можливо, по-новому поглянути на різні предмети. Отже, після 10 класу учні академічних ліцеїв, якщо потрібно, зможуть змінити профіль навчання без будь-яких освітніх втрат, повʼязаних із заглибленням у певний профіль. Адже відмінність між профілями в цей адаптаційний рік буде мінімальною», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, кількість годин для обовʼязкових навчальних предметів та інтегрованих курсів за обраним профілем пропорційно зростає від 10 до 12 року навчання.

«Якщо буде потреба, заклад освіти може підсилити цими годинами предмети або курси, обовʼязкові для всіх профілів. Години на вибіркові курси або предмети охоплюють як профільні, так і позапрофільні предмети й курси. Це допоможе закладам освіти вповні реалізувати свою академічну свободу, а здобувачам освіти – розвиватися багатогранно», – пояснює відомство.

Години для предметів і курсів за вибором можна перерозподілити на обовʼязкові навчальні предмети або курси за обраним профілем, але не можна додати до загальнообовʼязкових курсів чи предметів. Саме така динаміка дасть змогу кожному й кожній вивчати саме те, що передбачено індивідуальною освітньою траєкторією учня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

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