Черги на кордоні: Польща взялася ремонтувати один із пунктів пропуску

У Надбужанському відділі прикордонної служби заявили, що роботи триватимуть до 14 листопада

На прикордонному переході у польському Дорогуську (з українського боку – КПП «Ягодин» ) ремонтуватимуть дорожнє покриття. У зв'язку із цим будуть значні труднощі з рухом транспорту. Про це повідомляє RMF24.

У Надбужанському відділі прикордонної служби заявили, що роботи триватимуть до 14 листопада.

Водіїв вантажівок попередили про ускладнення руху та довший час очікування на в'їзд до Польщі.

Перевізникам також рекомендують, за можливості, обрати інші пункти перетину кордону. Роботи та пов'язані з ними труднощі розпочнуться в понеділок, 5 серпня.

Нагадаємо, президент Польсько-української господарчої палати визнав іміджеві втрати Польщі від блокування кордону. Блокада кордону між Україною та Польщею вплинула на імідж Польщі як непередбачуваної країни, у якій не змогли ефективно забезпечити пропускну здатність зовнішнього кордону Європейського Союзу для підтримки української економіки та українського суспільства. Це дуже ганебний період у новітній історії Польщі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив президент Польсько–української господарчої палати Яцек Пєхота.