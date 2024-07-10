Мережа X блокує розслідування про російський удар по «Охматдиту»

Аналітики Bellingcat спільно з експертами підтвердили, що «Охматдит» у Києві вразила російська крилата ракета X-101

Платформа X (Twitter), яка належить Ілону Маску, почала блокувати розслідування Bellingcat про докази того, що ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві завдано саме російською X-101. Про це повідомив засновник і креативний директор Bellingcat Еліот Хіггінс.

Зокрема під час переходу за посиланням деякі користувачі отримують попередження, нібито про «небезпечне» джерело.

«Посилання, за яким ви намагаєтеся перейти, було визначено X або нашими партнерами як таке, що може містити спам або становити небезпеку, відповідно до політики X щодо URL-адрес», – вказують у повідомленні на платформі.

For some reason, @elonmusk's X is now claiming the link to this article about Russia bombing a children's hospital is unsafe, because apparently it has "been identified by X or our partners as being potentially spammy or unsafe". Unsafe to who, Putin? 🤔 https://t.co/ZOCNPKxzXv pic.twitter.com/HBRERfdPUP — Eliot Higgins (@EliotHiggins) — Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 9, 2024

«З якоїсь причини, Ілон Маск, X стверджує, що посилання на цю статтю про бомбардування Росією дитячої лікарні є небезпечним, оскільки, очевидно, «X або наші партнери ідентифікували його як потенційно спамове або небезпечне». Для кого небезпечно, для Путіна?», – запитав Еліот Хіггінс.

Аналітики Bellingcat спільно з експертами з ядерної зброї та ракетних технологій підтвердили, що «Охматдит» у Києві вразила російська крилата ракета X-101. Відповідний висновок фахівці зробили завдяки відеоматеріалам атаки з відкритих джерел.

До слова, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп обговорює з мільярдером та бізнесменом Ілоном Маском можливість надання йому посади консультанта в разі повернення Трампа в Білий дім.

Також компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від NASA на будівництво корабля, який в майбутньому виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі.