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Мережа X блокує розслідування про російський удар по «Охматдиту»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мережа X блокує розслідування про російський удар по «Охматдиту»
Дитяча лікарня «Охматдит» після влучання російської ракети
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аналітики Bellingcat спільно з експертами підтвердили, що «Охматдит» у Києві вразила російська крилата ракета X-101

Платформа X (Twitter), яка належить Ілону Маску, почала блокувати розслідування Bellingcat про докази того, що ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві завдано саме російською X-101. Про це повідомив засновник і креативний директор Bellingcat Еліот Хіггінс.

Зокрема під час переходу за посиланням деякі користувачі отримують попередження, нібито про «небезпечне» джерело.

«Посилання, за яким ви намагаєтеся перейти, було визначено X або нашими партнерами як таке, що може містити спам або становити небезпеку, відповідно до політики X щодо URL-адрес», – вказують у повідомленні на платформі.

«З якоїсь причини, Ілон Маск, X стверджує, що посилання на цю статтю про бомбардування Росією дитячої лікарні є небезпечним, оскільки, очевидно, «X або наші партнери ідентифікували його як потенційно спамове або небезпечне». Для кого небезпечно, для Путіна?», – запитав Еліот Хіггінс.

Аналітики Bellingcat спільно з експертами з ядерної зброї та ракетних технологій підтвердили, що «Охматдит» у Києві вразила російська крилата ракета X-101. Відповідний висновок фахівці зробили завдяки відеоматеріалам атаки з відкритих джерел.

До слова, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп обговорює з мільярдером та бізнесменом Ілоном Маском можливість надання йому посади консультанта в разі повернення Трампа в Білий дім

Також компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від NASA на будівництво корабля, який в майбутньому виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі. 

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Теги: Ілон Маск Охматдит розслідування бомбардування будівництво

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