Уряд звільнив з посади заступника міністра юстиції Орлова

Орлов пробув на посаді CDTO в Мін'юсті понад чотири роки

Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергія Орлова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Орлова було призначено на посаду ще 1 липня 2020 року. Як повідомлялося, у міністерстві Сергій Орлов відповідав за цифровізацію та мав впроваджувати е-послуги, оптимізувати інформаційні системи та державні реєстри тощо.

CDTO (Chief Digital Transformation Officer) – профільний заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Загалом CDTO працюють над розвитком інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних систем, електронних реєстрів та їх взаємодії. Також над посиленням кібербезпеки та захисту інформації і впроваджуватиме електронні адміністративні та публічні послуги, в тому числі спрощення адміністративних процедур.

Раніше Сергій Орлов працював помічником-консультантом народного депутата України, Консультантом з організаційної трансформації та автоматизації бізнес-процесів у низці компаній. Також він навчався бізнес-адміністрування на програмі «Фінанси і кредит» у Києво-Могилянській академії.

Зазначимо, що 2020 року в Україні офіційно зʼявилася нова посада – Chief Digital Transformation Officer. Це заступники з цифрової трансформації в державних органах від обласного рівня до міністерств. Зокрема, упродовж чотирьох років CDTO успішно впровадили понад 210 унікальних міжгалузевих проектів. Це дало змогу реалізувати ініціативи з регіональної цифровізації в різних областях України.

До слова, потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.