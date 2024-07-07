Перші поховання на Національному військовому кладовищі під Києвом: названо цифри

Загалом під поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш

У першій черзі будівництва під поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, що його облаштують у межах Гатненської територіальної громади неподалік від Києва, з’являться наприкінці осені. Нині оголошено тендер на будівництво першої черги комплексу. Вона включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко.

«Загалом під поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш. Трохи більше 6 тисяч могил буде облаштовано до кінця 2024 року. У частині могил буде поховано неідентифіковані останки українських оборонців. До речі, у першу чергу будівництва планували внести зведення церкви та 30-метрової стели. Через велику кількість побажань щодо вигляду культової споруди і обов’язковість проведення архітектурного конкурсу неможливо швидко втілити в життя ці об’єкти. Тому їх зведення відбудеться дещо пізніше», – розповів Старущенко.

За словами заступника директора кладовища, усе будівництво буде реалізовано у шість черг. Загальна вартість проєкту складатиме 7,43 млрд грн Очікувана вартість першої черги проєкту – 1,8 млрд грн.

Загалом меморіальне кладовище буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв.

На Національному військовому меморіальному кладовищі Гатненської територіальної громади хоронитимуть:

осіб зі статусом учасника бойових дій;

осіб із інвалідністю внаслідок війни;

повних кавалерів орденів Богдана Хмельницького, княгині Ольги і «За мужність»;

ветеранів, котрі брали участь у миротворчих місіях, починаючи з 1991 року;

Героїв України, яким присвоєно це почесне звання з 2014 року;

видатних борців за незалежність України у XX столітті.

«Рішення про поховання ухвалюватиме Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» на основі відомостей ТЦК та СП і військових частин», – зауважив Ярослав Старущенко.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року у селі Мархалівка на Київщині місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти зведення поблизу їхнього села Національного військового меморіального кладовища.

До відома, Кабінет міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.