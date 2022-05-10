Післявоєнна відбудова. Офіс президента звітував про перші результати

Розмінування вже проведено у 224 населених пунктах

Команда Офісу Президента закінчує збір всіх даних від областей, які необхідні для розробки плану післявоєнного відновлення та модернізації України. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

«Ми фіналізуємо дані потреб областей від найменшого місцевого пункту до великого міста. Активно займаємося проєктуванням будинків для ВПО. Працюємо 24/7, щоб всі якнайшвидше могли повернутися додому», – наголосив він.

Також Тимошенко розповів про перебіг відновлювальних робіт на вже звільнених територіях нашої країни. За його словами, станом на 10 травня завдяки зусиллям ЗСУ деокуповано 1003 населених пункти. В них вже розгорнуто роботу гуманітарних штабів, обласних військових адміністрацій та ДСНС.

«Розмінування вже проведено у 224 населених пунктах. Національна поліція відновила роботу у майже 600 деокупованих населених пунктах. Органи місцевого самоврядування запрацювали у 70% населених пунктів. Автомобільне сполучення відновлене на 70%, залізничне – на 42%», – інформує заступник керівника ОП.

За результатами відновлення критичної інфраструктури на сьогодні 650 звільнених населених пунктів уже забезпечено газопостачанням, у 83% є електроенергія, а у 60% – водопостачання та водовідведення.

Також роботу АЗС відновлено у 49% звільнених міст та сіл, а послуги мобільного зв’язку та Інтернету наявні у 720 населених пунктах. Послугами банків та «Укрпошти» уже можуть скористатися мешканці 300 та 800 населених пунктів відповідно.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що для кожного регіону буде розроблено унікальний план відновлення так розвитку, який базуватиметься на потребах кожного окремого населеного пункту.