«Успішно» наступали: у Мелітополі та Токмаку лікарні переповнені пораненими

Більшість окупантів після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову

У Мелітополі та Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими солдатами. Тож заяви про «успішний наступ» російських військ на Запорізькому напрямку не мають нічого спільного з реальністю. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

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«Жодних додаткових територій російська армія так і не зайняла. Натомість госпіталь у Мелітополі переповнений пораненими. Решту везуть по сусідніх населених пунктах, які поки що перебувають в окупації», – йдеться в повідомленні.

Так, зокрема, лише до міської лікарні Токмака Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову.

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А представників офіцерського складу після госпіталю, цілком ймовірно, перевозять на бази відпочинку на реабілітацію.

Як повідомлялось, за даними Генштабу, до лікарні селища Ювілейне під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК «Вагнера», але лікарі відмовляються їм надавати необхідну допомогу.

Нагадаємо, триває 340-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.