Масована ракетна атака на Україну, скандал із нардепом Тищенко. Головне за 26 січня

Україна пережила сьогодні масовану атаку дронами-камікадзе та ракетами

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами, у США визнали ПВК «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією, Зеленський провів чергове засідання Ставки, а нардеп Микола Тищенко, поїхавши до Таїланду, може втратити своє місце у партії "Слуга Народу". Ці та інші новини 26 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних подій дня.

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Масована атака дронів та ракет на Україну

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони. Окупанти нанесли два ракетні удари (попередньо ракетами С-300) по Павлівській громаді Запорізького району. На Одещині пошкоджено два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури. У Голосієвському районі Києва внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік. А на Київщині пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Ракети пошкодили енергооб’єкти у кількох областях.

США ввели санкції проти «вагнерівців»

США визнали ПВК «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією. Сполучені Штати запровадили санкції проти приватної військової компанії Росії «Вагнера». У список санкцій потрапила сама ПВК «Вагнера», а також голова Федеральної служби виконання покарань РФ у Тулі Іван Прокопенко.

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Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання було детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку.Учасники засідання обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо під час засідання приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном.

Україна отирмає нові танки від партнерів

Олаф Шольц фактично змусив партнерів з США зміцнити безпеку Європи. Завдяки рішучості та наполегливості канцлера Олафа Шольца американці зараз постачають українцям бойові танки. Стало відомо які саме танки надасть США Україні, хоч їх і доведеться почекати. Канада також погодилась надати танки Leopard 2, і допомогти боєприпасами, а от Хорватія допомагати Україні рішучо відмовилась.

Скандал із нардепом Миколою Тищенком

Народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко під час повномасштабної війни в Україні вирішив зробити добру справу і зустрітися із українським народом. Щоправда, зробити він це вирішив не деінде, а у Таїланді. За що отримав критику як колег так і соціуму. Його погрожують виключити із партії, а сам він рішучо відкидає звинувачення, і каже, що в Азії він титанічно працює. Натомість дружина політика також його підтримує, і завжди відпочиває взимку.

Нагадаємо, триває 337-ма доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається й надалі. Протягом цієї доби противник завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі ці дрони було збито. Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких - знищено. На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів.