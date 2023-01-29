Загроза нового масштабного наступу: ЗСУ оцінили сили ворога

Росія спробує наступати тими мобілізованими, яких вирвали з мирного життя

Росія спробує наступати, але наразі у РФ немає тієї армії, якою вона вдерлася в Україну 24 лютого 2022 року. Про це, оцінюючи ймовірність нового масштабного наступу, сказав речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freeдом.

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Він нагадав, що торік багато західних аналітиків говорили, що Україна протримається в боротьбі проти РФ до тижня.

«Тепер скоро вже рік, як ми тримаємо оборону і вбили понад 120 тис. ворогів, знищили найкращу його техніку, бронетехніку, літаки. Давайте ще один момент. Угруповання вторгнення ворога становило близько 170 тис. Знову ж таки, повертаючись до цифр Генштабу, понад 120 тис. уже знищено. І якщо ми помножимо ще на три, щоб дізнатися кількість поранених, то зрозуміємо, що це і є те угруповання, яке було найпрофесійнішим, найкращим, підготовленим під вторгнення. Його немає. Чим буде ворог наступати? Напевно, він спробує наступати тими мобілізованими, яких зараз призвали», – зазначив Череватий.

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Спікер звернув увагу, що мобілізовані у РФ – це люди, яких вирвали з мирного життя, вони не є професійними військовими, навіть якщо пройшли підготовку протягом двох місяців.

«Тому буде важко, будуть, напевно, спроби якихось наступів. Але, мені здається, що Збройні сили України показали вже, на що здатні», – наголосив він.

Череватий закликав більше приділяти уваги тій інформації, яку дають такі аналітики, як Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, триває 340-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.